Оперштаб сообщил об увеличении числа жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Число жертв чрезвычайного происшествия (ЧП) в Шиловском районе Рязанской области продолжает расти. Как сообщили в оперативном штабе региона, количество погибших при взрыве на пороховом заводе увеличилось до 11 человек.

Отмечается, что различные травмы и ранения получили 130 человек, 29 из которых были госпитализированы. 12 человек отвезли в больницы Рязани, а 16 пострадавших доставили в федеральные центры Москвы.

Кроме того, известно, что ночью спасателям удалось извлечь из-под завалов трех живых человек, но поисково-спасательные операции продолжаются.

Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области произошел около 10:00 мск. В результате инцидента был полностью уничтожен цех. Предварительной причиной аварии стала детонация боеприпаса.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области усилили группировку спасателей после взрыва на заводе.