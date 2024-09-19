Отравитель из Балашихи оказался причастен к убийствам двух человек и покушениям на жизнь еще семи

Следователи установили причастность отравителя из Балашихи к убийствам двух человек и покушениям на жизнь еще семи, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Как выяснилось, мужчина регулярно травил химическими веществами членов своей семьи и друзей. Сейчас злоумышленнику вменяют причастность к смерти собственной бабушки и друга, также мужчина покушался на убийство родителей, сестры, дяди, девушки и еще двоих друзей.

Обвиняемый подсыпал химикаты в еду, соль или угощал родственников и друзей отравленным морсом. По всем выявленным эпизодам фигурант дал признательные показания и рассказал детали совершенных преступлений.

«В случаях с отравлением родственников мотивом преступлений явилось желание завладеть общей недвижимостью, в случае с друзьями — нежелание возвращать денежные долги», — считает следствие.

Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.