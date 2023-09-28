Появились кадры последствий пожара в квартире жилого дома в Королеве

Сегодня утром в трехкомнатной квартире на проспекте Космонавтов в подмосковном Королеве произошел пожар .

В результате пострадали три человека. Одного из них доставили в больницу. Погибших нет. Огонь полностью охватил квартиру площадью шестьдесят квадратных метров — она целиком выгорела.

Как рассказал ранее первый заместитель главы администрации городского округа Королев Сергей Иванов, на месте работало восемь пожарных расчетов. Было спасено семь человек, в том числе трое детей. Некоторые жильцы пытались самостоятельно спастись через окно.

Жильцов подъезда, где находится сгоревшая квартира, эвакуировали. В подъезде сейчас нет электричества. Специалисты управляющей компании ремонтируют проводку.

В настоящее время пожар полностью потушен. О причинах произошедшего пока не сообщается.