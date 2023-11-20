Пострадавших и разрушений при падении обломков БПЛА в Электростали нет

Пострадавших и разрушений в результате падения обломков украинского беспилотника в Электростали нет, сообщила в своих соцсетях глава городского округа Инна Волкова.

На месте сейчас работают экстренные службы. Уточняются все обстоятельства случившегося. Глава муниципалитета призвала местных жителей сохранять спокойствие.

Инна Волкова также напомнила, что при обнаружении беспилотников неизвестного происхождения или их обломков необходимо сообщать об этом по номеру 112.

Ранее сообщалось,что российские средства ПВО сбили над Московской областью украинский БПЛА, летевший в сторону столицы. Аппарат был ликвидирован в небе над Электросталью.