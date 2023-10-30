Пожар на АЗС в Химках потушен: пострадали три человека и пять автомобилей

Пожар на АЗС в подмосковных Химках потушен

Безопасность
пресс-служба МЧС России

Фото: [пресс-служба МЧС России]

Пожар на автозаправочной станции в городском округе Химки потушен, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве подтвердили, что причиной возгорания стала разгерметизация емкости с пропаном. По уточненной информации, горели паллеты, бытовки и пять автомобилей. Огонь охватил площадь шестьдесят квадратных метров.

К тушению привлекали свыше тридцати человек и десять единиц техники. По последним данным, в результате ЧП на АЗС пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в Серпухове местных житель сгорел в автомобиле, в котором жил после пожара в квартире.

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