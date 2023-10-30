Пожар на АЗС в Химках потушен: пострадали три человека и пять автомобилей
Пожар на АЗС в подмосковных Химках потушен
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Пожар на автозаправочной станции в городском округе Химки потушен, сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве подтвердили, что причиной возгорания стала разгерметизация емкости с пропаном. По уточненной информации, горели паллеты, бытовки и пять автомобилей. Огонь охватил площадь шестьдесят квадратных метров.
К тушению привлекали свыше тридцати человек и десять единиц техники. По последним данным, в результате ЧП на АЗС пострадали три человека.
Ранее сообщалось, что в Серпухове местных житель сгорел в автомобиле, в котором жил после пожара в квартире.