Пожар на АЗС в Химках потушен: пострадали три человека и пять автомобилей

В ведомстве подтвердили, что причиной возгорания стала разгерметизация емкости с пропаном. По уточненной информации, горели паллеты, бытовки и пять автомобилей. Огонь охватил площадь шестьдесят квадратных метров.

К тушению привлекали свыше тридцати человек и десять единиц техники. По последним данным, в результате ЧП на АЗС пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в Серпухове местных житель сгорел в автомобиле, в котором жил после пожара в квартире.