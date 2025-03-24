Пожар на кровле торгового центра в Ростове потушили

Пожарные полностью потушили возгорание на кровле торгового центра (ТЦ) в Ростове-на-Дону «Галерея Астор», сообщило МЧС России. Изначально пожар был локализован на площади 300 кв. м.

Пожарные команды оперативно отреагировали на инцидент и успешно предотвратили дальнейшее распространение огня.

О возгорании в ТЦ стало известно утром, 24 марта. Отмечалось, что огонь перекинулся на соседнее жилое здание — пятиэтажный дом. Минимум 15 человек пришлось эвакуировать в результате инцидента.

На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как пожарные выполняют работу по тушению огня в непростых условиях, используя специальную технику, в том числе подъемный кран. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания. Точную причину специалисты установят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар. Огонь зафиксировали в парке развлечений Epco.