Пожар в ангарах в Люберцах локализован на площади 1,3 тысячи «квадратов»

Крупный пожар в ангарах в городском округе Люберцы локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сведения о возгорании в нежилом здании на Котельнической улице поступили спасателям во вторник после полудня. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, горел один ангар. Затем огонь перекинулся еще на два.

В ведомстве уточнили, что на месте создано два участка тушения пожара. К ликвидации возгорания привлекли восемьдесят человек и почти тридцать единиц техники.

Установление причин пожара взяла на контроль Люберецкая городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в строящемся здании рядом с отелем в подмосковном селе Немчиновка.