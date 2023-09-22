Пожарные ликвидировали открытое горение в офисном здании в Щелково

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в торгово-офисном здании в Щелково. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

К тушению привлечены семьдесят пять человек и двадцать шесть единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар начался утром в пятницу. Возгорание, по предварительным данным, возникло на мансарде. Впоследствии она обрушилась. Спустя несколько часов пламя было локализовано на площади две тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что во время пожара в торгово-офисном здании в Щелково сгорела гончарная мастерская.