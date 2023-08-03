Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству аккумуляторов в Воскресенске

Возгорание в цехе по производству аккумуляторов в подмосковной деревне Ачкасово локализовано. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Площадь пожара составила четыреста квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Ранее глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин сообщил, что, по предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение правил пожарной безопасности. Он также уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Установление всех обстоятельств и причин возгорания проконтролирует Воскресенская городская прокуратура.

До этого СМИ сообщали, что перед пожаром в цехе прогремел взрыв.