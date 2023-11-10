Причиной пожара на складе в Подмосковье могла стать неисправность электрооборудования

Видновская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара на сладе в Ленинском округе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Возгорание произошло сегодня рано утром. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. В настоящее время ликвидировано открытое горение, спасатели проводят проливку и разбор конструкций.

По предварительным данным, причиной крупного пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что пожарные более восьми часов тушили возгорание в жилом доме под Серпуховом.