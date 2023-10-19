Приемный сын рок-певца Стаса Намина признался в убийстве своих бабушки и брата

Сегодня стало известно, что в частном доме в деревне Крюково под Истрой были обнаружены тела пенсионерки и ее тридцатилетнего внука. Выяснилось, что убитые являются родственниками основателя рок-группы «Цветы» Стаса Намина.

По данным журналистов, на допросе задержанный рассказал, что схватился за нож из-за того, что ему надоели нравоучения родственников, которые просили мужчину перестать употреблять наркотики.

Ранее Стас Намин рассказал, что убивший его тещу и младшего сына является сыном экс-супруги от первого брака.