Медведи, засуха и пожары: экспедиция, которая чуть не стоила жизни

Двое путешественников из Хакасии и Иркутской области совершили экспедицию на плато Путорана в Красноярском крае. Данил Барашков и Сергей Малых преодолели 300 км пешком и 400 км по воде. Маршрут, рассчитанный на полтора месяца, растянулся на три недели дольше. Об этом сообщает Ngs24.ru .

В начале июля из Красноярска они добрались до Светлогорска, откуда на моторной лодке их забросили к базе Владимира Коваля — 80-летнего московского фотохудожника, который проводит на Путорана каждое лето. За месяц до приезда группы Коваль налетел на льдину, потерял катер и снаряжение и шесть суток добирался до базы пешком, питаясь ягодой и яйцами из гнезд.

Основной проблемой стала аномальная засуха: русла рек пересохли, воду приходилось искать в каменных углублениях. Путешественников одолевали комары и мошка. За день группа проходила по 15 км, временами «челноча» с грузом. Среди ярких моментов — встреча со стадом из двухсот северных оленей и краснокнижными путоранскими снежными баранами, к которым Данил подкрадывался на четвереньках.

Во второй половине похода начались атаки медведей. Однажды хищник разорил закопанные запасы еды. Путешественники решили отбить остатки: подошли по ветру, чтобы медведь не учуял, и собрали продукты. Когда зверь двинулся в погоню, они бросили в костер газовый баллон — взрыв отпугнул медведя. Затем начался трехнедельный сплав с рыбалкой на хариуса и сбором голубики. Ближе к поселку Чиринда группа попала в зону пожаров, из-за задымления задержалась там на десять дней.