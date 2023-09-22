Росгвардейцы оказали содействие экстренным службам во время крупного пожара в Щелково
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Подмосковные росгвардейцы оказали содействие экстренным службам во время крупного пожара в торгово-офисном здании в Щелково.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны заметили задымление во время патрулирования. Они оперативно вызвали спасателей и до их приезда оцепили территорию.
Росгвардейцы также обеспечили беспрепятственный проезд машин экстренных служб к месту пожара.
Возгорание случилось сегодня утром. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что в здании было много легковоспламеняющихся материалов.
Как сообщили ранее в МЧС России, в настоящее время спасатели ликвидировали открытое горение.