Росгвардейцы оказали содействие экстренным службам во время крупного пожара в Щелково

Подмосковные росгвардейцы оказали содействие экстренным службам во время крупного пожара в торгово-офисном здании в Щелково.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны заметили задымление во время патрулирования. Они оперативно вызвали спасателей и до их приезда оцепили территорию.

Росгвардейцы также обеспечили беспрепятственный проезд машин экстренных служб к месту пожара.

Возгорание случилось сегодня утром. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что в здании было много легковоспламеняющихся материалов.

Как сообщили ранее в МЧС России, в настоящее время спасатели ликвидировали открытое горение.