РЖД: в аварии на железнодорожных путях под Волгоградом виноват водитель КАМАЗа

Российские железные дороги (РЖД) сообщили, что виновником аварии на участке железнодорожных путей является водитель КАМАЗа, который грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД). Соответствующее заявление ведомство сделало в соцсетях.

29 июля днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер, и грузового автомобиля КАМАЗ. В результате инцидента восемь вагонов поезда сошли с рельсов. Пассажирам понадобилась медицинская помощь. К месту ЧП выехали сотрудники оперативных служб, а движение поездов было приостановлено.

«По уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом», — говорится в сообщении РЖД.

Как уточнили в ведомстве, схождение вагонов произошло вследствие применения машинистом поезда экстренного торможения. Из-за того, что между транспортным средством и поездом было маленькое расстояние, избежать столкновения не удалось.

Как сообщили «Известия», водитель КАМАЗа находится в трезвом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, есть ли в крови мужчины наркотические вещества. Отмечалось, что на допросе водитель тяжело формулировал свои мысли и не мог объяснить, почему произошла авария.

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