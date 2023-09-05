Сбитый над Истрой украинский беспилотник нес взрывоопасные элементы

Украинский беспилотник, сбитый дежурными средствами ПВО над подмосковной Истрой, нес взрывоопасные элементы. Об этом в своих соцсетях сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.

В настоящее время на месте падения обломков БПЛА продолжают работать оперативные службы. Они устанавливают мощность взрывоопасных элементов, уточнила руководитель муниципалитета.

По предварительным данным, добавила Витушева, беспилотник был собран кустарным способом. Его части сейчас собраны и направлены на экспертизу.

Беспилотник был уничтожен утром во вторник. Никто из людей не пострадал. В результате падения частей дрона в хозяйственной постройке в садовом товариществе «Высоковольтник» случился пожар. Сейчас возгорание ликвидировано. Также были нанесены незначительные повреждения пяти близлежащим частным домам.

«Муниципальными службами продолжается обход жителей и обследование домовладений, производится уборка мусора и осколков выбитых стекол», — уточнила Витушева.

Глава Истры призвала местных жителей не публиковать и не обсуждать кадры работы систем противовоздушной обороны. В случае обнаружения в небе небольших объектов, похожих на самолет, необходимо позвонить по телефонам: 112 или 8-495-994-38-98.

Фото: [ Соцсети главы городского округа Истра Татьяны Витушевой ]

Ранее сообщалось, что в России разработали приложение, с помощью которого можно передавать федеральным службам данные о беспилотниках.