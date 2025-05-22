Силы ПВО успешно отразили очередную атаку украинских дронов на Москву

Попытка атаки на Москву с использованием трех беспилотных летательных аппаратов была пресечена подразделениями противовоздушной обороны Министерства обороны. В настоящее время на территории, где упали обломки сбитых дронов, работают сотрудники экстренных служб. Информацию об инциденте распространил мэр Москвы Сергей Собянин.

Недавно Собянин сообщал, что силами ПВО отражена атака пяти украинских беспилотников, направлявшихся к Москве.

в период с полуночи 22 мая до 5:30 мск российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожив в общей сложности 105 украинских беспилотников авиационного типа.

Также ранее сообщалось, что ВСУ при помощи БПЛА пытаются нарушить работу рязанского НПЗ. Всего за час военнослужащие России сбили пять дронов, запущенных Украиной.