Следователи начали проверку после пожара на заправке в Химках

Следователи организовали проверку по факту пожара на газовой заправке в городском округе Химки.

На месте работают представители Главного следственного управления СК России по Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар произошел сегодня около восьми часов утра. Огонь распространился на площади шестьдесят квадратных метров. Сейчас возгорание уже потушено.

По последним данным, пострадали три человека и пять автомобилей. Причиной возгорания, по предварительной информации, стала разгерметизация емкости с пропаном.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сгорели автомойка и склад со стройматериалами.