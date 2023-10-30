Следователи начали проверку после пожара на заправке в Химках
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Следователи организовали проверку по факту пожара на газовой заправке в городском округе Химки.
На месте работают представители Главного следственного управления СК России по Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Пожар произошел сегодня около восьми часов утра. Огонь распространился на площади шестьдесят квадратных метров. Сейчас возгорание уже потушено.
По последним данным, пострадали три человека и пять автомобилей. Причиной возгорания, по предварительной информации, стала разгерметизация емкости с пропаном.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье сгорели автомойка и склад со стройматериалами.