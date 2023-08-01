Сотрудники МЧС предотвратили угрозу взрыва на пожаре в Люберцах

Спасатели предотвратили угрозу взрыва на пожаре в Котельническом проезде в городском округе Люберцы. Об этом сообщил замначальника по государственной противопожарной службе подмосковного главка МЧС Алексей Логинов. Его слова приводит РИАМО .

Пожару присвоен второй ранг сложности, уточнил Логинов. Он рассказал, что на месте наблюдалось открытое горение древесины и автомобильной резины.

Сведения о пожаре поступили спасателям после полудня во вторник. Спустя полтора часа возгорание было локализовано на площади 1,3 тысячи квадратных метров.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации возгорания. Также уточняются сведения о пострадавших. По предварительным данным, два человека пропали без вести.

Ранее сообщалось, что установление всех обстоятельств и причин пожара проконтролирует Люберецкая городская прокуратура.