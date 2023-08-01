Сотрудники МЧС предотвратили угрозу взрыва на пожаре в Люберцах
Фото: [Роман Рамазанов/РИАМО]
Спасатели предотвратили угрозу взрыва на пожаре в Котельническом проезде в городском округе Люберцы. Об этом сообщил замначальника по государственной противопожарной службе подмосковного главка МЧС Алексей Логинов. Его слова приводит РИАМО.
Пожару присвоен второй ранг сложности, уточнил Логинов. Он рассказал, что на месте наблюдалось открытое горение древесины и автомобильной резины.
Сведения о пожаре поступили спасателям после полудня во вторник. Спустя полтора часа возгорание было локализовано на площади 1,3 тысячи квадратных метров.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации возгорания. Также уточняются сведения о пострадавших. По предварительным данным, два человека пропали без вести.
Ранее сообщалось, что установление всех обстоятельств и причин пожара проконтролирует Люберецкая городская прокуратура.