Российский власти никак не прокомментировали информацию, опубликованную Генеральным штабом Украины об атаке на порт «Оля» в Астраханской области. Как утверждает телеканал «Царьград», местные жители и местные телеграм-каналы также не сообщали о каких-либо происшествиях в районе порта 14-15 августа.

Накануне в ВСУ заявили, что ночью украинские беспилотники поразили сухогруз, который перевозил иранские компоненты для беспилотников типа «Шахед», а также боеприпасы.

При этом Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских БПЛА, один из которых был ликвидирован над Калмыкией, которая граничит с Астраханской область и портом «Оля». Кроме того, о каких-либо инцидентах в населенных пунктах региона информации от губернатора Игоря Бабушкина не поступало.

Как отмечает телеканал, анализ доступных спутниковых снимков астраханского порта также не выявил видимых следов повреждений или затонувшего судна. Эксперты отмечают, что подобные сообщения могут быть элементом информационной войны со стороны Киева.

Порт «Оля» действительно имеет стратегическое значение как ключевой узел международного транспортного коридора «Север-Юг», связывающего Россию со странами Каспийского региона, Ближнего Востока и Южной Азии. Его инфраструктура позволяет обрабатывать до 5 млн тонн грузов в год, включая зерно, металлы и контейнеры.

Ранее сообщалось, что в Сызрани после атаки украинских дронов загорелся нефтеперерабатывающий (НПЗ).