Стало известно имя жертвы взрыва автомобиля в Москве

В Москве совершено покушение на высокопоставленного военнослужащего, сообщил источник «Ленты.ру».

Отмечается, что жертвой взрыва автомобиля мог стать 56-летний генерал-лейтенант Фаниль Сарваров, занимающий должность начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ. Официального подтверждения этой информации от силовых ведомств пока не поступало.

Напомним, инцидент произошел около 7:00 мск во дворе жилого дома на улице Ясеневой. Kia взорвалась через несколько секунд после начала движения. По предварительным данным следствия, под капот автомобиля могло быть заложено самодельное взрывное устройство (СВУ).

Водитель оказался заблокирован в искореженном салоне авто. Его с трудом извлекли спасатели. Пострадавший с тяжелейшими травмами, включая множественные осколочные ранения и переломы, экстренно госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту взрыва. На месте работают следователи и криминалисты.

