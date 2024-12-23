Нефтепродукты затонувших танкеров доплыли до побережья Крыма

На Крымском полуострове волонтеры и специалисты устраняют последствия утечки нефтепродуктов после аварии с промышленными танкерами. Как сообщает Mash, выбросы мазута доплыли до крымских берегов, одних из самых популярных у туристов.

По информации канала, пятна мазуты достигли Керчи, морского вокзала, Адмиралтейского сквера и села Челядиново. Наблюдаются загрязнения также у мыса Такиль. Местные жители замечают целые стаи птиц, вымазанных в нефтепродуктах.

Сейчас волонтеры нуждаются в помощниках: пострадавших пернатых все больше, не хватает рук и и вспомогательных предметов, таких как контейнеры, перчатки, моющие растворы. Активно собираются мешки с мазутом, но они, по сведениям канала, вывозятся медленно. Все дело в том, что местные власти проводят взвешивания и оценку перед тем, как утилизировать отходы. Однако некоторые группы экоактивистов самостоятельно вывозят мешки с черной жидкостью.

В настоящее время официально работает один пункт сбора. Продолжается очищение территории берега от «Шайбы» до «Акулы» и другие загрязненные зоны.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе Черного моря затонули два танкера «Волгонефть». Погиб один человек, остальных членов экипажа обоих суден спасли. Также зафиксировали разлив мазута после аварий. В Краснодарском крае на фоне ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации. Было возбуждено уголовное дело, капитана танкера допросили и задержали.

Ранее сообщалось, что с побережья Анапы собрали почти тонну грунта в мазуте.