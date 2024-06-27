Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку в ДНР

Вечером 27 июня стало известно об обстреле населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили местные власти, пишет РИА Новости .

По имеющимся данным, украинская армия сбросила на город Горловка в Калининском районе взрывоопасный предмет. Для этого ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. О пострадавших не сообщается.

Ранее, вечером 26 июня громкий взрыв был слышен в городе Мелитополь, который находится на территории Запорожской области. Причина произошедшего выясняется, однако власти предположили, что взрыв появился в результате работы ПВО. Кроме того, странный взрыв слышали в Ростовской области. На место происшествия отправили специалистов.