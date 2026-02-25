Устроивший взрыв у Савеловского вокзала мужчина увлекался криптовалютой и брал микрозаймы
Появились новые подробности о мужчине, который 24 февраля устроил взрыв у Савеловского вокзала в Москве, в результате которого погиб старший лейтенант ДПС и еще двое полицейских пострадали.
Как выяснил телеграм-канал Mash, 33-летний подрывник активно увлекался криптовалютой. В попытке быстро разбогатеть он играл на так называемых мемкойнах — волатильных токенах, популярных в соцсетях.
Чтобы получить средства для «быстрого старта», мужчина оформлял микрозаймы и активно общался в профильных криптосообществах. По версии следствия, именно через эти каналы на него могли выйти вербовщики.
Рассматривается также версия, что исполнитель мог не знать истинного содержимого переданного ему свертка — возможно, ему сказали, что это просто муляж или что-то иное.
Известно, что 22 февраля подрывник приехал из Санкт-Петербурга в Москву, а в ночь на 24-е совершил самоподрыв. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее появилась информация о состоянии раненых при взрыве у Савеловского вокзала полицейских.