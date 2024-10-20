В аэропорту Казани сняли ограничения

В международном аэропорту Казани им. Г.М. Тукая сняли все ограничения на полеты. Об этом в мессенджере сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

В воскресенье, 20 октября, в воздушной гавани ввели режим «Ковер» из-за возможной атаки беспилотников. По данным SHOT, из-за этого около 20 рейсов на вылет и прилет сбились с расписания.

«В 9:30 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что над несколькими регионами РФ система ПВО сбила в общей сложности 110 БПЛА. Так, вражеские объекты уничтожили над территориями Курской, Орловской, Липецкой областей.

Также сообщалось, что четыре спасателя получили ранения в результате падения обломков беспилотника в Дзержинске.