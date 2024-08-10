В Липецкой области умер один из пострадавших при атаке БПЛА

Один из пострадавших при атаке украинского беспилотника на Липецкую область скончался в больнице, сообщило в мессенджере правительство региона.

Отмечается, что умер уроженец Красноярского края 1997-го года рождения. В медицинское учреждение он поступил с тяжелой травмой — осколочным проникающим ранением головы. Несмотря на то, что нейрохирурги сделали все возможное для спасения жизни мужчины, организм не справился с полученными ранениями.

В реанимации также остается еще один пострадавший, получивший тяжелую травму в результате атаки дронов.

9 августа Министерство обороны РФ сообщило, что над несколькими регионами России система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала 75 вражеских дронов. Больше всего БПЛА уничтожили над Липецкой областью — 19.

Глава региона Игорь Артамонов сначала сообщил о шести пострадавших в результате атаки беспилотников, но вскоре число получивших травмы и ранения выросло до девяти.

В связи с инцидентом в Липецкой области отменили развлекательные мероприятия, а в Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Позже его отменили.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 32 украинских беспилотников над Курской и Ярославской областями.