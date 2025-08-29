В МЧС России объяснили отказ спасать Наговицину с пика Победы

Проводить спасательную операцию на территории другого государства МЧС России права не имеет. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в комментарии «Газете.Ru».

Речь идет о ситуации, связанной со спасением гражданки РФ Натальи Наговициной, которая оказалась в заложниках на высоте более 7 тыс. метров на пике Победы в Киргизии. Альпинистка при покорении вершины сломала ногу. Почти две недели точной информации, подтверждающей, что она жива, нет.

«Гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению Президента и Правительства Российской Федерации», — сообщили в МЧС.

По данным альпинистского сообщества, Наговицина получила травму ноги 12 августа. По мнению некоторых экспертов, она могла продолжить движение со сломанной ногой, однако сил спуститься к лагерю все равно не хватило.

Последний раз палатку, в которой находится россиянка, заснял дрон ВС Киргизии. Его оператор сообщил, что не обнаружил у нее признаков жизни.

С просьбой помочь в организации спасательной операции Наговициной к председателю Следственного комитета России (СКР) накануне обратился сын россиянки. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил незамедлительно заняться этим вопросом.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что тело альпинистки Натальи Наговициной может навсегда остаться на пике Победы.