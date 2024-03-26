В Организации Объединенных Наций обратили внимание на слова главы ФСБ РФ Александра Бортникова, который обвинил в теракте в Подмосковье Украину и ее сторонников, то есть, страны Запада. Однако в ОНН признали, что доказать или опровергнуть ничего не могут.

В ФСБ России пока не установили заказчиков теракта в Красногорске. Однако директор службы предположил, что за жестокой расправой стоят радикалы-исламисты, подготовленные Украиной. Среди версий есть и такая, что участие в подготовке стрелков принимали страны Запада. Кто-то в этом уже не сомневается, но говорить о заказчиках и виновных пока рано: расследование по теракту в «Крокусе» продолжается.

В ОНН решили ответить, считают ли Украину причастной к трагедии.

«Мы не обладаем информацией, чтобы проверить или подтвердить это», — ответил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

В США также не верят в причастность Киева к теракту.

Напомним, что жертвами теракта в «Крокус сити холле» стали почти 140 человек. По делу о теракте задержали 11 человек, включая четверых возможных стрелков и их пособников. Один из них сдавал главарю террористов квартиру, за что был арестован. Его семья разбита и настаивает на невиновности родственника.

Ранее в Подмосковье закрыли кафе, которым владел восьмой фигурант дела о теракте в концертном зале.