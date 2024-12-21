В отделении банка в Петербурге произошедший сильный взрыв попал на видео

В отделении одного из банков в Санкт-Петербурге произошел мощный взрыв. Как передают местные паблики, инцидент случился во второй половине дня в субботу, 21 декабря. Публикуется видео последствий взрыва.

Взрыв в банке на Среднеохтинском проспекте подтвердил позднее интернет-изданию «Подмосковье Сегодня» источник в правоохранительных органах Петербурга.

Других подробностей взрыва не приводится. В настоящее время на месте инцидента работают полиция и пожарные. Данных о пострадавших и погибших пока нет. Причины взрыва также не известны.

Ранее сообщалось, что завербованная украинцами пенсионерка взорвала несколько петард в МФЦ на севере Москвы. А после в подмосковном Королеве эвакуировали целый торговый центр из-за подрыва петарды. Также произошел подрыв неизвестным петардой помещения «Почты России» в Химках Московской области.