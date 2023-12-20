В Перу зафиксировали землетрясение

Подземные толчки магнитудой 6,0 произошли в Перу, сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию от сейсмологов страны.

Отмечается, что землетрясение зафиксировали в 07:11 по местному времени (15:26 по московскому). Эпицентр был расположен в 31 км к западу от города Аплао, в котором проживают более 8 тысяч человек. Уточняется, что очаг землетрясение залегал на глубине 99 км.

В ночь на 18 декабря одно из мощных землетрясений произошло на северо-западе Китая. По последним данным, бедствие унесло жизни 134 человек. Кроме того, была разрушена инфраструктура в нескольких районах, в числе которой коммуникации и линии электропередач.

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями землетрясения.

Ранее мы также сообщали, что на границе Индии и Пакистана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Накануне подземные толчки также потрясли турецкую провинцию Малатья.