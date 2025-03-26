В Подмосковье задержали устроившего стрельбу в жилом комплексе
Mash: устроившего стрельбу в подмосковном ЖК «Ольгино парк» задержали
Фото: [pxhere.com]
В Подмосковье задержали мужчину, который устроил стрельбу в жилом комплексе ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном, сообщил Mash.
Утром 26 марта неизвестный подкараулил жильца одного из домов ЖК у подъезда и выстрелил в него на улице. На помощь раненому бросился его охранник, находившийся в машине.
Сейчас задержанный находится на допросе. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Жильцу ЖК удалось укрыться за припаркованным автомобилем.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и специализированные службы. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы неадекват устроил стрельбу по школьникам. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения.
Также ранее сообщалось, что в Новой Москве злоумышленник ворвался в детский сад с оружием. Один человек пострадал.