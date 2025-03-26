В Подмосковье задержали устроившего стрельбу в жилом комплексе

В Подмосковье задержали мужчину, который устроил стрельбу в жилом комплексе ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном, сообщил Mash.

Утром 26 марта неизвестный подкараулил жильца одного из домов ЖК у подъезда и выстрелил в него на улице. На помощь раненому бросился его охранник, находившийся в машине.

Сейчас задержанный находится на допросе. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Жильцу ЖК удалось укрыться за припаркованным автомобилем.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и специализированные службы. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы неадекват устроил стрельбу по школьникам. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения.

Также ранее сообщалось, что в Новой Москве злоумышленник ворвался в детский сад с оружием. Один человек пострадал.