В Пулково сняли ограничения на полеты

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил полноценную работу после снятия ограничений, сообщил в телеграм-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Утром, 27 июля, телеграм-канал SHOT сообщил, что в Пулково введен план «Ковер» из-за опасности атаки БПЛА. Как позже сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в регионе силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку более 10 беспилотников.

Представитель Росавиации отметил, что в первые часы после открытия Пулково принял и отправил 13 рейсов. Он подчеркнул, что ситуация в терминале стабилизируется, а аэропорт функционирует в штатном режиме.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков объяснил отмену проведения парада в День ВМФ России в Санкт-Петербурге соображениями безопасности.