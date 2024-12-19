В Ростовской области потушили пожар на НПЗ после атаки БПЛА

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Новошахтинске. Об этом он написал в телеграм-канале.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь на 19 декабря над российскими регионами система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 84 вражеских дронов. Уточнялось, что над Ростовской областью ликвидировали 36 дронов.

После атаки украинских БПЛА на НПЗ в Новошахтинске возник пожар. Как отмечал телеграм-канал «Ростов-Главный», в городе также были слышны взрывы. После атаки дронов Mash опубликовал видео горящей нефтебазы в Ростовской области.

Как отметил Слюсарь, пожар на НПЗ удалось полностью потушить. Он уточнил, что власти и оперативные службы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

«К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — уточнил Слюсарь.

В ноябре российские силы ПВО также отражали атаку со стороны ВСУ, которые пытались бить по Новошахтинску, Таганрогу, Каменску и Зернограду.