Врачи рассказали о состоянии грузчика, пострадавшего при взрыве гранаты в Лобне
Пострадавший от гранаты в Лобне грузчик находится в крайне тяжелом состоянии
Фото: [медиасток.рф]
Мужчина, пострадавший при взрыве гранаты в Лобне, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, передает Regions.
ЧП случилось сегодня в одной из квартир. По информации журналистов, новые хозяева жилища наняли грузчиков, чтобы разобрать вещи прошлых жильцов и вынести мусор. В результате один из рабочих наткнулся на гранату. Она сдетонировала прямо в руках у мужчины.
Выяснение всех обстоятельств случившегося контролирует городская прокуратура.