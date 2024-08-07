Врачи рассказали о состоянии грузчика, пострадавшего при взрыве гранаты в Лобне

Мужчина, пострадавший при взрыве гранаты в Лобне, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, передает Regions .

ЧП случилось сегодня в одной из квартир. По информации журналистов, новые хозяева жилища наняли грузчиков, чтобы разобрать вещи прошлых жильцов и вынести мусор. В результате один из рабочих наткнулся на гранату. Она сдетонировала прямо в руках у мужчины.

Выяснение всех обстоятельств случившегося контролирует городская прокуратура.