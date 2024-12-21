Взорвавший пиротехнику в ТЦ в Королеве мужчина был задержан при попытке подорвать отдел полиции

Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, который поджёг пиротехнические изделия в одном из торговых центров в городе Королёв Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по региону в своих социальных сетях.

Сотрудники правоохранительных органов были проинформированы о возгорании в торговом центре, расположенном на проспекте Космонавтов. По предварительной информации, мужчина запустил пиротехнические изделия в помещении торгового центра, после чего успел сбежать с места происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.

«В дальнейшем мужчина пришел в Костинский отдел полиции УМВД России по городскому округу Королев, где также попытался поджечь пиротехнику, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель, родившийся в 1961 году. В данный момент проводится расследование, чтобы установить все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что завербованная украинцами пенсионерка взорвала несколько петард в МФЦ на севере Москвы. А после в подмосковном Королеве эвакуировали целый торговый центр из-за подрыва петарды. Также произошел подрыв неизвестным петардой помещения «Почты России» в Химках Московской области.