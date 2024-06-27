Защитная пленка от осколков появится на окнах школ и детсадов в Севастополе

Власти Севастополя улучшат меры безопасности в социальных учреждениях города. Об этом в четверг, 27 июня, сообщило местное заксобрание, пишет РИА Новости .

Согласно постановлению, речь, в первую очередь, идет о школах и детсадах. На окнах учреждений появится специальная пленка, защищающая от осколков. Такие меры примут на случай новых обстрелов со стороны украинской армии.

Напомним, что в минувшие выходные, 23 июня, Севастополь подвергся ракетной атаке. По городу выпустили пять снарядов американского происхождения. Всего было ранено 153 человека, включая 27 детей. Известно о четверых погибших, двое из них несовершеннолетние. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Социальный фонд Республики Крым сообщил, что всем семьям, чьи дети получили травмы в результате атаки, предоставят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.