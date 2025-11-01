«Жертв стало пятеро»: в Туле выросло число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками

Число погибших в результате массового ДТП в Туле увеличилось до пяти человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения Тульской области в своем телеграм-канале.

По последним данным, десять пострадавших продолжают находиться в медицинских учреждениях региона. Четверо из них пребывают в стабильно тяжелом состоянии, еще шестеро — имеют повреждения средней степени тяжести. За их здоровьем следят врачи.

Авария произошла 31 октября на мосту в Туле. В столкновении участвовали трамвай, две пассажирские маршрутки «ГАЗель» и один легковой автомобиль. Общее число пострадавших в инциденте достигло 25 человек. Предварительной причиной катастрофы называют сход трамвая с рельсов из-за дефекта трамвайного полотна.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП с иномаркой в Москве. Отмечалось, что авто застряло между деревьями.