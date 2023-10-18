Жительница Щелково, которую переехала иномарка, находится в удовлетворительном состоянии

Женщина, которую в Щелково накануне переехала иномарка, сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья сообщает Агентство «Москва» .

Ранее состояние пострадавшей оценивалось как средней степени тяжести. Женщина продолжает находиться под наблюдением медиков.

Накануне в СМИ появилась видеозапись, как женщина, которая, по данным журналистов, является сотрудницей управляющей компании, переехала на автомобиле местную жительницу, недовольную работой подрядной организации.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Установление всех обстоятельств случившегося взяла на контроль Щелковская городская прокуратура.