«120 тыс. зрителей онлайн»: трансляция заседания Верховного суда по квартире стала центром притяжения россиян

В Верховном суде РФ приступили к рассмотрению одного из самых резонансных гражданских дел — спора о квартире между народной артисткой России Ларисой Долиной и покупательницей Полиной Лурье.

Предметом разбирательства стала кассационная жалоба Лурье, которая оспаривает решения нижестоящих судов, обязавших вернуть недвижимость стоимостью 112 млн руб. первоначальной владелице.

Заседание, начавшееся в 15:00 мск, сразу привлекло внимание публики. Прямая онлайн-трансляция на официальном ресурсе за первый час набрала более 120 тыс. просмотров. К зданию Верховного суда даже пришел Человек-паук, которого в скором времени задержали.

Сама Долина не явилась на заседание, а Лурье решила скрыть свое лицо. Также девушка подробно рассказала о заключении сделки с певицей.

Ранее сообщалось, что скандал с квартирой вынудил народную артистку РФ Ларису Долину отменить серию новогодних выступлений.