Аукционный дом во Франции отказался отменять сделку с украденным указом Петра II

Ранее украденный из РГВИА подлинник указа Петра II не стали убирать из сделки во французском аукционном доме Aguttes. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в организации.

По данным представителей дома Aguttes, после проведенного центральным офисом по борьбе с торговлей культурными ценностями расследования решения о продаже и заключении сделки не было вынесено. Соответственно, и причин для отмены продажи нет.

Напомним, что подлинник петровского указа от 9 сентября 1727 года (который назначал комендантом Петербурга князя Г. А. Урусова) был продан даже несмотря на то, что в СМИ изначально сообщалось о краже этого указа и замене его муляжом. Администрация обращалась в полицию, а вот лот так и не был снят.