Блогера из Башкирии полиция заподозрила в дискредитации ВС РФ

Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол о дискредитации ВС РФ против блогера из Стерлитамака, когда изучили появившийся в его социальной сети контент. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

По сведениям полицейских, местный житель был доставлен в отделение, где в отношении него составили протокол по статье 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Согласно действующему законодательству, блогеру грозит денежное взыскание на сумму от 30 до 50 тыс. рублей.

Некоторое время назад в социальных сетях начала распространяться видеозапись, на которой мужчина в одной кофте исполняет популярную песню и танцует, а также демонстрирует интимные части тела.

Ранее сообщалось о том, что штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ получила историк и блогер Тамара Эдельман*, а аналогичном нарушении также попался бывший группы «Король и Шут» Александр Балунов.

*Минюстом РФ признана иностранным агентом.