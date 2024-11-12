Блогершу, пошутившую о теракте в «Крокусе», могут отчислить из колледжа

Мать 17-летней блогерши, опустившую неуместную шутку о теракте в «Крокус Сити Холле», выразила опасения из-за возможного отчисления дочери из колледжа, где она обучается на парикмахера. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам женщины, вероятность этого составляет около 80%. Она отметила, что у девочки не было проблем с успеваемостью и обучением.

17-летняя блогерша из Владимирской области оказалась в центре скандала после того, как опубликовала видео с шуткой о теракте в «Крокусе». Этот инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях и привлек внимание властей.

Следственный комитет России начал проверку в связи с распространенным видео. УМВД по Владимирской области установило личности участниц видеозаписи.

После общественного осуждения девушки принесли извинения за свои слова и выразили соболезнования родственникам пострадавших в теракте. Они рассказали, что вирусная видеозапись была сделана в октябре и изначально предназначалась для частной переписки, но затем оказалась в открытом доступе.

Ранее сообщалось, что поставщиками оружия и боеприпасов для теракта в «Крокусе» оказались представители запрещенной в России террористической организации.