Бывший ректор НГЛУ Никонова арестована по делу о превышении полномочий

Экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова арестована по делу о превышении полномочий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные корреспондента из зала суда.

По данным журналистов, Никоновой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок нахождения ее под стражей составит два месяца. Именно об этой мере и ходатайствовало следствие.

Сама Никонова отметила, что она – человек адекватный, от следствия никогда не скрывалась, и всегда помогала следственным органам. При этом, она отметила, что имеет заболевания, которые влияют на ее жизненные функции.

Напомним, что, по версии следствия, Никонова премировала сотрудников университета, а часть от этих премий обращалась в личную пользу. В итоге общая сумма полученных средств составила больше миллиона рублей. Напомним, ранее стало известно, что в Челябинске были задержаны три сотрудника «Макфы» по делу о взятке.