Депутат Матвейчев: у россиян будет свободный доступ к интервью Карлсона с Путиным

Ведущий ток-шоу «Вечер с Такером Карлсоном» взял интервью у российского президента. Он пообещал опубликовать это без монтажа на открытых площадках. Как в беседе с URA.RU пояснил депутат Олег Матвейчев, граждане смогут посмотреть на беседу американского журналиста и Владимира Путина в популярной соцсети.

Такер Карлсон приехал в Россию еще 4 февраля, а на днях подтвердил, что решился на поездку ради интервью с президентом Владимиром Путиным. Новость вызвала бурную реакцию общественности, в том числе и удивила американцев.

Однако для этого необязательно пользоваться соцсетью X. Как уточнил Матвейчев, все появится на более удобных площадках.

«Оно сразу будет забрано с Twitter. Его моментально переведут на хороший русский язык, озвучат и выложат на многочисленных других площадках. Поэтому, кто захочет посмотреть, тот всегда его увидит. В VK оно появится и везде. И отрывки его появятся», — объяснил Олег Матвейчев.

Доступ перекрывать к интервью бессмысленно. Карлсон в первую очередь делает это для американцев, так что и нацелено оно будет именно на них. Русскоязычную версию также обнародуют, но чего-то неожиданного там, скорее всего, не озвучат.

Напомним, что Такер Карлсон выпустил целое видеообращение, где подтвердил приезд в Москву и анонсировал интервью с Путиным. Ролик набрал 7,7 млн просмотров. Он отметил, что также подал запрос на беседу с Владимиром Зеленским. Цель американского журналиста: найти правду и показать соотечественникам, что они не знают о многом на фоне западной пропаганды.

Ранее сообщалось, в ЕС могут ввести санкции в отношении Такера из-за поездки в РФ и интервью с Путиным.