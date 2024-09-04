Четыре человека погибли и еще 30 пострадали в результате стрельбы, которая 4 сентября случилась в одном из школ Джорджии. Об этом пишет CNN и ссылается на собственные источники.

Уточняется, что подозреваемый в преступлении был задержан сотрудниками бюро расследований. Возраст фигуранта соответствует возрасту учеников школы, однако до настоящее времени не удалось установить, является ли он воспитанников данного учебного заведения. Некоторых пострадавших в результате нападения на школу пришлось эвакуировать в лечебные учреждения на медицинских вертолетах.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Марка Цукерберга следует отправить в тюрьму за вмешательство в политику. Во время пандемии COVID миллиардер выделил на президентские выборы $420 млн. Часть средств была направлена на оборудование для подсчета голосов американских граждан.