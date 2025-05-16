Глава Минобороны Британии заявил о необходимости усиления давления на Россию

Глава Минобороны Британии Джон Хили призвал оказать давление на Россию «по всем направлениям», в том числе посредством продолжения оказания украинской стороне помощи военного характера. Как сообщило РИА Новости, об этом политик сказал во время встречи министров обороны группы стран E5.

«Мы должны оказать давление на Путина всеми возможными способами, сочетая военную поддержку Украины в том виде, в каком мы ее оказываем, с дипломатическим и экономическим давлением», — сказал Хили.

До этого с критикой на позицию России после переговоров в Стамбуле обрушился премьер-министр Британии Кир Стармер. В частности, занятую российской стороной на встрече позицию он охарактеризовал словом «неприемлемая».

Ранее помощник президента и руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о том, что во время встречи удалось добиться соглашения об обмене военнопленными.