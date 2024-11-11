Глава украинского Минобороны предложил эстонцам помочь ВСУ

Глава украинского Минобороны Рустем Умеров на встрече со своим коллегой из Эстонии Ханно Певкуром попросил о помощи в обучении солдат ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, встреча проходила в Киеве, и именно на ней Умеров предложил Певкуру подключиться к обучению украинский военных «по примеру стран-партнеров». Помимо этого предложения, стороны обсуждали привлечение финансирования для развития украинских оборонных предприятий и новые пакеты военной помощи Киеву.

Также ранее сообщалось, что эстонский президент подписал закон, который предусматривает передачу замороженных российских активов Украине, а в стране также допустили и возможную скорую отправку военных в зону боевых действий.