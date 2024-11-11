Глава украинского Минобороны предложил эстонцам помочь ВСУ
Министр обороны Украины Умеров предложил Эстонии подключиться к обучению ВСУ
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Глава украинского Минобороны Рустем Умеров на встрече со своим коллегой из Эстонии Ханно Певкуром попросил о помощи в обучении солдат ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, встреча проходила в Киеве, и именно на ней Умеров предложил Певкуру подключиться к обучению украинский военных «по примеру стран-партнеров». Помимо этого предложения, стороны обсуждали привлечение финансирования для развития украинских оборонных предприятий и новые пакеты военной помощи Киеву.
Также ранее сообщалось, что эстонский президент подписал закон, который предусматривает передачу замороженных российских активов Украине, а в стране также допустили и возможную скорую отправку военных в зону боевых действий.