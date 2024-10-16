Иран сообщил об имеющемся оружии, гораздо мощнее ядерного

Иран имеет в запасе оружие чрезвычайной силы. Как пишет IFP, об этом заявил экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами.

«У нас есть оборудование, намного превосходящее ядерное оружие», — сказал он.

При этом более детальную информацию представитель иранской стороны решил не разглашать. А на минувшей неделе бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет перечислил причины, по которым следует нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Ранее сообщалось о том, что в Совбез поступило прошение от депутатов исламской республики. Иранские депутаты обратились с просьбой разрешить заняться созданием ядерного оружия.