Компании из Южной Кореи захотели вернуться на российский рынок

Компании из Южной Кореи после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа разрабатывают возможности для возвращения на рынок России. Об этом РИА Новости сообщило в своем телеграм-канале со ссылкой на публикации в корейских СМИ.

В частности, Hyundai рассматривает вариант с обратным выкупом производственной площадки, находящейся в Санкт-Петербурге. Право компании на данные мощности есть до декабря 2025 года. Кроме того, за развитием ситуации следят Samsung и LG. Уточняется, что к «последующим шагам» они готовы приступить только после отмены введенных санкций, но подготовительной работой планируют заняться уже в ближайшей перспективе ради открытия открытия своих заводов.

Разговор лидеров России и США состоялся 12 февраля. После общения с президентом Путиным глава Штатов позвонил Зеленскому и сообщил, что лидер РФ готов заключить сделку.

Ранее стало известно, что предприниматели из Московской области примут участие в десяти международных бизнес-миссиях.