Конклав не смог выбрать папу римского: из трубы Сикстинской капеллы поднялся черный дым

В Ватикане завершился первый тур выборов, в рамках которых конклав должен был избрать нового папу римского, сообщило РИА Новости.

По итогам первого этапа единого кандидата выбрать не удалось. Об этом свидетельствует черный дым, поднимающийся из трубы на крыше Сикстинской капеллы. Кроме того, отмечает агентство, объявления об этом пришлось ждать на два часа дольше запланированного.

Выборы преемника папы римского Франциска продолжаются уже более трех часов. Днем, 7 мая, в Ватикане прошла торжественная месса перед конклавом кардиналов. На главной площади католической столицы также собрались люди, ожидающие результатов голосования.

Стоит отметить, что пока конклав продолжается, кардиналы полностью изолированы от внешнего мира. Это значит, что им запрещено пользоваться мобильной сетью и интернетом, а в самой капелле и доме Святой Марфы — месте, где ночуют участники процесса, устанавливаются системы подавления мобильных сигналов.

Внутри капеллы также проводят проверки на наличие звукозаписывающих устройств, чтобы исключить любую возможность утечки информации.

После каждого этапа голосования бюллетени сжигаются в печи, причем в огонь добавляют специальные химические вещества, которые окрашивают дым в черный или белый цвет. Черный дым означает, что кандидатура еще не выбрана, а белый — свидетельствует об обратном.

В этот момент кардиналы представляют избранного понтифика народу, после чего он дает благословение Urbi et Orbi — «городу и миру», что знаменует начало его понтификата.

Напомним, предыдущий папа римский Хорхе Марио Бергольо скончался от продолжительной болезни 21 апреля 2025 года. Похороны Франциска прошли в соответствии с многовековыми традициями, включая прощание в часовне Апостольского дворца.

Понтифик перед смертью завещал, чтобы его похоронили в нише бокового нефа базилики, расположенной между часовней Павла и капеллой Сфорца в Санта-Мария-Маджоре. Франциск стал первым папой с 1903 года, чей похоронный обряд состоялся за пределами Ватикана.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что на пост папы римского претендуют кандидаты разных направлений.