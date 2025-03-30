Корреспондент ГТРК «Донецк» рассказал о состоянии коллег после атаки дрона ВСУ

Виталий Старущенко, корреспондент ГТРК «Донецк», в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что после инцидента с беспилотником он чувствует себя хорошо. Его коллеги, которые также пострадали во время съёмок, идут на поправку. Планируется, что работа будет продолжена.

Ранее телеканал «Вести.Донецк» передавал о том, что во время выполнения редакционного задания в Горловке съёмочная группа попала под удар украинского беспилотного летательного аппарата. БПЛА намеревался атаковать автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала. Однако машина успела увернуться от прямого попадания. Дрон взорвался рядом с автомобилем, часть его осколков попала в транспортное средство. Журналисты получили осколочные ранения, контузию и были госпитализированы.

«Парни сейчас поправляются. Я себя чувствую нормально, но в принципе будем работать дальше», — сказал Старущенко.

В среду, 26 марта, Анна Прокофьева трагически погибла в Белгородской области, подорвавшись на вражеской мине. Сегодня журналист была похоронена на Троекуровской кладбище в Москве с воинскими почестями и троекратным салютом.